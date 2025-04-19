Среди древних скал Азербайджана - тысячи лет назад люди оставляли свои первые "записи" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь Международного дня памятников и исторических мест, который ежегодно отмечается 18 апреля, министерством культуры Азербайджана был организован медиатур в одно из самых уникальных и вдохновляющих мест страны – Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, сообщает Trend Life.

Цель акции - привлечь внимание общественности к сохранению и защите памятников культуры и исторических ландшафтов. И сделать это не в сухом формате лекции, а прямо на месте - среди древних скал, на которых тысячи лет назад люди оставляли свои первые "записи". Участники тура посетили музей и археологические памятники под открытым небом, им было рассказано об уникальности Гобустана.

Гобустан - это больше, чем просто музей под открытым небом. Это культурный ландшафт, охватывающий около 600 гектаров между склонами Большого Кавказа и Каспийским морем. Это археологическая летопись, написанная на скалах, где каждое изображение - окно в далёкое прошлое. Здесь обнаружено более 6 000 рисунков на одной тысяче скал. Самые ранние рисунки, а также предметы материальной культуры датируются периодом верхнего палеолита. Они образуют археологический комплекс, воплощающий в себе историю древних племен. Здесь насчитывается около 7 000 наскальных изображений, порядка 20 древних укрытий, а также около 50 курганов, хранящих тайны доисторических эпох. Не случайно наскальные рисунки Гобустана входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - как уникальное свидетельство жизни древних племён и их культуры.

В заповеднике также состоялся научно-практический семинар на тему "Сохранение археологического наследия Азербайджана", организованный совместно Государственной службой по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры и Институтом археологии и антропологии НАНА. Участники обсудили актуальные проблемы исследования и сохранения археологических памятников в стране.

В честь Международного дня памятников и исторических мест по всей стране был объявлен день открытых дверей: музеи и историко-культурные заповедники, находящиеся в ведении министерства культуры, принимали посетителей бесплатно. Гобустанский заповедник в этот день посетили сотни людей - как местные жители, так и иностранные гости, выразив восхищение увиденным. Особенно активными были школьники - ведь что может быть лучше урока истории вживую?

Международный день памятников и исторических мест - это не просто дата в календаре. Это напоминание о том, как важно беречь то, что было создано задолго до нас.

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