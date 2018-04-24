За годы правления Саргсяна из Армении сбежали 550 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - Акция протеста в Армении, проходившая сначала в организованной форме, затем приобрела стихийный характер, и в результате происходивших событий Серж Саргсян был вынужден подать в отставку с должности премьер-министра, сказал Trend политический эксперт Арзу Нагиев.

Он отметил, что подобные акции проходили в период власти Саргсяна в Армении также в 2013 и 2016 годах. "В годы правления Саргсяна 30 процентов населения Армении, то есть примерно один миллион человек, жили за чертой бедности, более 550 тысяч граждан уехало в Россию. Согласно статистике за 2017 год, эти же граждане принесли стране 1,5 миллиарда долларов, что составляет примерно половину государственного бюджета Армении. То есть, это говорит о том, что экономика Армении находится в парализованном состоянии, и виновником возникновения всех этих проблем является так называемый "карабахский клан", - сказал Нагиев.

Он отметил, что правительство Сержа Саргсяна лишило свою страну участия во всех региональных и международных проектах. Из-за нагорно-карабахского конфликта у Армении нет дипломатических отношений с рядом государств. Также она осталась в стороне от проектов международного масштаба, реализуемых по инициативе Азербайджана.

Нагиев подчеркнул, что Саргсян должен ответить за преступления, совершенные им за годы власти.

"Саргсян совершил тяжелые преступления как против азербайджанцев в Нагорном Карабахе, так и против своих граждан. Полагаю, что он должен ответить за это как в своей стране, так и перед международным трибуналом. Возможно, что после этого парламент в Армении будет распущен и уже встанет вопрос легитимности. Полагаю, что отставка Саргсяна не означает завершения этих событий в Армении. Если они называют это "бархатной революцией" и смогли добиться ее без кровопролития, это не говорит о том, что в Армении завершилась борьба между кланами", - подчеркнул Нагиев.

Политолог сказал, что новое правительство в Армении должно предпринять важные шаги по решению нагорно-карабахского конфликта.

"Потому что решение нагорно-карабахского конфликта сегодня является приоритетным вопросом как для Азербайджана, так и для Армении. Сегодня ни один армянин не хочет смерти своего ребенка на территории Нагорного Карабаха. Поэтому новое правительство Армении должно пойти на нормальные, конструктивные переговоры", - сказал Нагиев.

Отметим, что накануне премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Акции протеста против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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