Апрель - месяц политических сюрпризов в Турции

Руфиз Хафизоглу

Апрель текущего года можно считать одним из наиболее насыщенных месяцев в политической жизни Турции. В частности, именно в этом месяце в Турции состоялась закладка фундамента АЭС «Аккую», было принято решение провести досрочные президентские и парламентские выборы. Апрель в Турции можно также назвать месяцем политических сюрпризов.

Какие же важные события произошли в апреле 2018 года в Турции?

АЭС «Аккую» - мечта становится реальностью

В начале апреля в турецкой провинции Мерсин состоялась церемония закладки фундамента первой в Турции АЭС «Аккую», в которой приняли участие президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак назвал АЭС «Аккую» 60-летней мечтой Турции. До визита президента РФ Владимира Путина в Анкару, Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую». Соглашение о строительстве АЭС «Аккую» было подписано 12 мая 2010 года в Анкаре между российским и турецким правительствами, а 13 декабря того же года было зарегистрировано АО «Аккую Нуклеар». Проект АЭС «Аккую» предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», которые соответствуют самым высоким, «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

«Аккую» — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO («build-own-operate» - «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой формулой Россия будет иметь право на использование мощностей станции. В 1955 году Турция подписала с США соглашение о мирном использовании атома. В конце 1965 года Турция начала исследования в связи со строительством АЭС, а в 1981 году было подписано соглашение о сотрудничестве с МАГАТЭ.

Турция переносит гробницу Шаха Сулеймана на прежнее место в Сирии

Экс-министр, нынешний вице-премьер Турции Фикри Ишык заявил, что гробница Шаха Сулеймана в Сирии, которая в целях безопасности была перенесена турецкой армией 22 февраля 2015 года, будет возвращена на прежнее место.

Ранее гробница была перенесена из северной части Сирии из-за опасности ее разрушения со стороны террористов «Исламского Государство» (ИГ), на турецко-сирийскую границу в село Эшме. Согласно международному договору от 1921 года, место захоронения родоначальника Османской империи на берегу Евфрата является турецким анклавом.

Могилу Сулейман Шаха в сирийской районе Кобани охранял почётный караул турецкой армии - примерно 40 военнослужащих.



Обнародована дата получения Российских ЗРК С-400: Турция проявляет интерес к российским вооружениям

Не сумев приобрести американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Патриот», Турция была вынуждена обратиться к Москве для закупки российского ЗРК С-400. В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара намерена приобрести две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

В начале апреля текущего года генеральный директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир заявил, что Турция получит ЗРК С-400 в июле 2019 года. В апреле текущего года российская сторона заявила, что приступила к производству ЗРК С-400 по турецкому контракту.

Добившись успехов в реализации контракта по зенитно-ракетным комплексам, Анкара приступила к переговорам о приобретении у России противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Корнет", а также стороны изучают возможность сотрудничества по вопросу усиления бронирования турецких танков.

Турция, Иран и Россия стремятся к решению сирийского кризиса

В Анкаре 4 апреля текущего года стартовал трехсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана - Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Рухани. Во время саммита лидеры трех стран в очередной раз высказали готовность решать сирийский кризис в рамках международного права и в рамках территориальной целостности страны. Все лидеры выступили с заявлением, где говорится, что сохранение территориальной целостности Сирии является одним из основных приоритетов. В свою очередь, в ходе саммита президент Эрдоган предложил России создать полевые больницы в Сирии.

Анкара надеется на рекордные показатели в сфере туризма

Президент Турции отметил, что Турция обладает огромным туристическим потенциалом, и прилагает максимум усилий для последовательного наращивания числа туристов. В частности, в первом квартале текущего года Турцию посетили 5,1 миллиона туристов. «Ожидается, что в 2018 году Турцию посетят 36 миллионов туристов. Необходимо уделять особое внимание развитию туризма и рекреационной инфраструктуры в приграничных с Ираном провинциях, которые очень часто посещают иранские туристы», - сказал глава государства.

ВС Турции не покинут Африн

Освобождения сирийского района Африн от террористов PYD и YPG, можно считать показателем решимости Турции в борьбе с терроризмом. Однако, к великому сожалению победа ВС Турции над террористам оценивается неоднозначно на Западе. За все время проведения операций западные страны требовали вывода турецкие войска из Африна. Комментируя высказывание западных политиков, а также политических организаций, министр национальной обороны Турции сказал, что до тех пор, пока сохраняется угроза терроризма в Сирии, ВС Турции не покинут Африн. После чего премьер Турции Бинали Йылдырым сказал, что до сих пор Турция сталкивается с террористической угрозой со стороны Сирии.

Турция поддержала воздушную операцию в Сирии

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) США генерал Джозеф Данфорд заявил 13 апреля, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал председатель КНШ.

После чего МИД Турции распространил сообщение, в котором говорится, что Анкара приветствует воздушную операцию в Сирии. В сообщении отмечалось, что удар по химическим объектам в Сирии является ответом на химические атаки в сирийской Думе против мирного населения.

Центробанк Турции вывел свои золотые резервы из США

Центральный банк Турции перевел в Турцию свои золотые резервы, хранившиеся до этого в Федеральной резервной системе США.

Общий объем хранившегося в США золотого запаса Центробанка Турции составлял 220 тонн. Согласно данным СМИ, в настоящее время другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakıfbank также приступили к работе по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.

Также Турция планирует посредством продажи старых бесхозных, а также конфискованных автомобилей увеличить золотой запас страны. Для этого местные муниципалитеты будут продавать брошенные или же конфискованные автомобили, а доходы от продажи этих автомобилей будут размещены в государственных банках, которые на эти средства будут закупать золото.

Турция идет на досрочные парламентские и президентские выборы

Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели 17 апреля выступил с инициативой проведения досрочных парламентских и президентских выборов в Турции. Бахчели предложил провести досрочные выборы 26 августа текущего года. На следующий день президент Эрдоган по итогам встречи с Бахчели заявил, что досрочные парламентские выборы необходимы Турции, и они будут проведены 24 июня текущего года. Это заявление Эрдогана было неожиданностью для политических партий Турции.

Эрдоган также заявил, что досрочные выборы в Турции - опережающий шаг, направленный против сил, которые намерены дестабилизировать страну.

В свою очередь, парламент Турции 20 апреля утвердил новую дату проведения досрочных выборов. За проведение досрочных парламентских и президентских выборов проголосовали 386 депутатов из 537, выборы состоятся 24 июня.

А 26 апреля Высшая избирательная комиссия (YSK) Турции обнародовала число политических партий, которые примут участие в парламентских и президентских выборах.

Турция и Азербайджан все больше укрепляют отношения

Во дворце главы турецкого государства – Кюллийе 25 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Во время совместного с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления для печати, Президент Эрдоган в Анкаре сказал, что Турция продолжит оказывать поддержку Азербайджану в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По словам Эрдогана, вопрос решения нагорно-карабахского конфликта является для Турции национальным вопросом. Президент Турции также отметил, что отношения между Анкарой и Баку развиваются во всех направлениях.

Комментируя визит Президента Ильхама Алиева в Анкару, в администрации Президента Турции сообщили Trend, что Азербайджан был и остается самым надежным стратегическим партнером Турции.

«Турция и Азербайджан смогли направить весь свой потенциал на развитие региона», - сказали в администрации президента Турции.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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