Али Ахмедов: Перед избранными в муниципалитеты стоит такая большая ответственность и цель как служение народу

23 декабря 2019 20:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Муниципальные выборы завершились. Верю, что кандидаты от партии "Ени Азербайджан", в очередной раз получив большинство голосов, станут победителями на этих выборах. Эта вера прежде всего основана на политике, успешно проводимой Президентом Ильхамом Алиевым в стране, и на ее результатах, высоко оцененных всеми. Объективной основой наших побед в выборах являются растущая экономика Азербайджана, благополучие людей, меняющийся и модернизирующийся облик городов и сел, инфраструктурные проекты, усиление армии и другие грандиозные успехи.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Али Ахмедов отдельно отметил активное участие в предвыборной кампании, самоотверженность во имя победы многих тысяч функционеров ПЕА, в частности молодых волонтеров.

"В дальнейшем перед избранными в муниципалитеты стоит такая большая ответственность и цель, как служение народу. Без сомнения, члены партии "Ени Азербайджан", которые будут представлены в муниципалитетах, в должным образом осознают свою ответственность, будут служить народу, стремиться быть достойными доверия, оказанного им народом. Поздравляю всех избранных в муниципалитеты, выражаю благодарность всем членам партии за активное участие в предвыборной кампании и проявленную самоотверженность", - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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