В Армении тяжело принимаются итоги Второй Карабахской войны – российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Мы можем наблюдать, что в Армении тяжело принимаются итоги Второй Карабахской войны.

Об этом сказал Trend в пятницу старший сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По его словам, даже делимитация границ очень болезненно воспринимается в Армении, и в лагере радикально настроенных в этой стране слышатся призывы реваншистского характера.

Эксперт отмечает, что выход из трехстороннего заявления, которое было подписано 10 ноября прошлого года, чреват серьезными последствиями для Армении.Если раньше, у Армении в связи с т.н. "поясом безопасности" из семи азербайджанских районов были достаточно сильные стратегические позиции, то сейчас ситуация коренным образом поменялась. К этому добавились потери в военной технике и живой силе, с которыми столкнулась Армения в ходе Второй Карабахской войны, добавил он.

По словам Притчина, выход из соглашения автоматически будет означать изменение статуса российских миротворцев, и соответственно, Армения останется один на один с Азербайджаном: "Ситуация будет развиваться для Армении по негативному сценарию, и даже, скорее всего, по катастрофическому, поэтому в стратегическом плане Армения заинтересована в сохранении мира больше чем кто бы то ни был".

(Автор: Джани Бабаева)