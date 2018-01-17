В Мексике задержали самолет авиакомпании "Россия" из-за депортируемых граждан Армении

Чартерный рейс авиакомпании «Россия» из Мексики был задержан в связи с требованием властей страны депортировать этим же бортом четверых граждан Армении, рассказал РБК официальный представитель перевозчика.



По графику рейс FV5882 из Канкуна должен был совершить посадку во Внуково в 5:40 17 января, однако по состоянию на 10:00 он еще не вылетел. О том, что пассажиры были выведены из самолета с багажом после восьми часов ожидания на борту, рассказала ранее почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт. По ее словам, рейс был задержан из-за долга авиакомпании перед аэропортом за обслуживание.



В то же время официальный представитель перевозчика заявил РБК, что «авиакомпания «Россия» не имеет задолженности перед аэропортом Канкуна за стоянки воздушных судов или по иным платежам».



По его словам, причиной задержки рейса стало требование мексиканских иммиграционных властей депортировать на этом рейсе четверых граждан Армении. Из-за этого требования аэропорт не дал разрешения на вылет судна. «Ожидание данной категории пассажиров продлилось четыре часа и самолет готов был вылететь после 22:00 16 января. С 22:15 до 0:25 московского времени самолет ожидал разрешения на вылет, которые мексиканские авиационные власти не предоставили», — пояснил собеседник РБК.



После этого у экипажа самолета закончилось рабочее время, и по российским законам он не имел права начать рейс. Вылет был перенесен на 17 января. Причем в «России» уточнили, что получить разрешение на вылет перевозчик сможет после того, как у сотрудников авиационных властей Мексики начнется рабочий день.



Расселением пассажиров, уточнил представитель «России», занимается сторонняя туристическая организация.



Застрявшая в Канкуне туристка из России Ева Авеева сообщила РБК, что «началось все с семьи армян из четырех человек, которые просили убежища в Америке, за что их депортировали из Мексики». «После 10-часового ожидания вылета семью вывели из самолета. После этого местные власти запретили вылет. Стали говорить о задолженности авиакомпании «Россия». Еще четыре часа ожидания на улице под охраной и никакой информации. Российское консульство пока хранит молчание, когда мы сможем оказаться в России», — рассказала она.

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