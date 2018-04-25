Оппозиция в Армении выдвинула условия своего участия в выборах

Оппозиция в Армении будет бойкотировать парламентские выборы, если они пройдут при премьер-министре, представляющем правящую Республиканскую партию Армении (РПА), заявил в среду лидер протестного движения Никол Пашинян, передает РИА Новости.

В своем видеообращении, размещенном в Facebook, Пашинян коснулся заявления временно исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна о возможности проведения досрочных парламентских выборов.

"Они хотят, чтобы выборы прошли в условиях, когда врио премьера будет представителем РПА. Какими будут эти выборы, мы знаем с 2017 года… Мы просто можем бойкотировать эти выборы, причем не пассивно, а блокируя избирательные участки и не позволяя организовать мероприятие по возрождению РПА", — заявил Пашинян.

Отметим, что в данный момент сторонники оппозиции собрались на площади Республики в центре Еревана, где находятся здания правительства и отеля, в котором должны были состояться переговоры властей и оппозиции.

Протестующие также перекрыли ведущие через площадь улицы Абовяна и Тиграна Метца.

Ранее он заявлял, что после отставки премьера Сержа Саргсяна главой правительства должен быть избран кандидат от народа, затем должно быть сформировано временное правительство и назначены внеочередные выборы.

В понедельник на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Саргсян. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

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