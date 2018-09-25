В Ереване один человек погиб из-за взрыва на территории медцентра

Один человек погиб в результате взрыва кислородного баллона на территории медицинского центра в Ереване, сообщил во вторник представитель пресс-службы полиции, передает РИА Новости.

"Сегодня в полицию поступил сигнал о взрыве кислородного баллона на территории медцентра Святого Григория Просветителя, в результате которого один человек погиб", — сказал он.

По словам собеседника агентства, оперативная группа установила личность погибшего. "Это мужчина, 1978 года рождения, работавший на предприятии по установке кислородных баллонов", — отметил он.

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