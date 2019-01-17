Россельхознадзор обнаружил превышение мышьяка в рыбе с предприятия из Армении

17 января 2019 13:53 (UTC+04:00)

Россельхознадзор выявил превышение мышьяка в рыбе, поставляемой в Россию с предприятия из Армении, в связи с этим ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия, следует из материалов Россельхознадзора, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

«В связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия Республики Армения: ЧП „Аваг Казарян“ — выявление превышения мышьяка в рыбе», — говорится в указании Россельхознадзора.

Из документа следует, что повышенное содержание мышьяка в продукции было обнаружено в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что Россельхознадзор вводит ограничения на поставки продукции с бразильского предприятия.

Кроме того, Россельхознадзор отменяет ограничения в отношении 3 предприятий.

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