Взбунтовавшихся армянских солдат наказали переводом в оккупированный Карабах

C 23 марта к зданию правительства Армении приходят родные военнослужащих, проходящих службу в Мегри, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Одна из матерей рассказала , что у нее несколько дней не было вестей от сына, которого затем она нашла в "степанакертской" Военной полиции.

Пару дней назад женщина встретилась с сыном и выяснила, что неделей ранее несколько сотен солдат роты взбунтовались из-за поведения одного из офицеров, покинули военчасть, но вернулись, прислушавшись к призывам командира. В полночь роту построили, выбрали 20 солдат, разорвали их униформу и отправили на автобусе в Военную полицию Капана, откуда некоторых перевезли в оккупированный Карабах.

По данным женщины, тем, кто остался в Капане, грозят судом, остальных в качестве наказания намерены распределить по воинским частям на передовой.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.