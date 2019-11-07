Новым властям Армении стали безразличны резолюции международных организаций — Евгений Михайлов

БАКУ/Trend/ - Нынешние министры Армении плохо разбираются в истории и истинных возможностях своей страны.

Об этом сказал Trend российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов, комментируя беспрецедентное по своей абсурдности выступление главы МИД Армении, прозвучавшее на днях в Шведском университете международных отношений.

Напомним, что Зограб Мнацаканян обвинил Азербайджан якобы в оккупации Агджакенда (Геранбойский район), Ходжавендского и Тертерского районов - исконно азербайджанских территорий, часть которых ныне под армянской оккупацией.

Политолог иронически заметил, что, риторике Еревана характерны выдумки и домыслы об оккупации, различных событиях, как например о Сумгайыте:

«Ведь в том же Сумгайыте события спровоцировали армяне, но почему-то об этом в Армении не принято говорить, да и официальная история об этом «тактично» умалчивает».

Российский эксперт считает, что новым властям Армянской Республики, почему-то стали безразличны любые резолюции международных организаций:

«Ереван безосновательно возомнил о некой своей значимости и противопоставляет себя многим трезвомыслящим государствам, которые давно намекают на то, что пора разрешить карабахский конфликт и вернуть оккупированные территории. Эфемерная «Великая Армения» - это только миф. Реальность же такова, что с соседями нужно жить мирно и сотрудничать. Если этого не происходит, то история показывает, что подобные государства рано или поздно теряют свою субъектность и дееспособность».

Напомним, что накануне глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сделал беспрецедентное по своей абсурдности заявление, выступая в Шведском университете международных отношений .

В своей речи армянский политик обвинил Азербайджан якобы в оккупации Агджакенда (Геранбойский район), Ходжавендского и Тертерского районов - исконно азербайджанских территорий, часть из которых ныне под армянской оккупацией.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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