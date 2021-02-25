Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Об этом он сообщил, выйдя в прямой эфир в Facebook сразу после совместного заявления высокопоставленных армянских военных с требованием отставки премьера.