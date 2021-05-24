Первый президент Армении о виновниках поражения во второй Карабахской войне

БАКУ /Trend/ - Первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что ответственность за поражение в 44-дневной войне в Карабахе несет не только и.о. премьер-министра Никол Пашинян, передает Trend в понедельник со ссылкой на российские СМИ.

Он обвинил предшественников Пашиняна в причастности к этому поражению. Речь идет о силах, которые создали несколько месяцев назад "Движение по спасению родины", имея целью смещение Пашиняна.

В заявлении экс-президента Армении говорится, что когда оппоненты Пашиняна обвиняют его в поражении, они озвучивают половину истины – оппозиция не хочет признать, что Никол Пашинян является их креатурой, их детищем. По словам Тер-Петросяна, начиная с 1997 года, все политические силы в Армении, за исключением Армянского общенационального движения, взяли на вооружение политику по сохранению статус-кво в Карабахе и отказу от каких бы то ни было компромиссных вариантов, и в итоге довели страну до той катастрофы, в которой сегодня обвиняют только Пашиняна.

Экс-президент Армении также считает, что вопреки несправедливой критике со стороны власти и политических кругов, в поражении не виновата и армянская армия. По его мнению, в результате преступной политики властей армия была вынуждена вступать в схватку с противником, кратно превосходящим ее по количеству личного состава и современных вооружений.