ЕС направит очередную миссию на армяно-азербайджанскую границу (Дополнено)

Первая версия опубликована в 16:23

БАКУ /Trend/ - Европейский союз принял решение об отправке очередной миссии на армяно-азербайджанскую границу.

Как сообщает в понедельник Trend, данное решение было принято на заседании глав МИД ЕС.

В решении говорится, что целью миссии является содействие стабильности в приграничных районах Армении, налаживание сотрудничества на местах и обеспечение условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

Миссия также внесет свой вклад в посреднические усилия в рамках процесса, возглавляемого президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем.

Первоначальный мандат миссии будет рассчитан на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор Европейской службы внешних действий по гражданскому планированию и поведению (CPCC). В ближайшем будущем будет назначен глава миссии, руководящий операциями на местах.

Напомним, что 17 октября 2022 года Совет министров иностранных дел ЕС на своем заседании принял решение направить около 40 экспертов-наблюдателей ЕС с армянской стороны международной границы с Азербайджаном для мониторинга, анализа и представления докладов о ситуации в регионе Южного Кавказа. 19 декабря 2022 года мандат мониторинговой миссии ЕС в Армении был завершен.