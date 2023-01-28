Родители погибших военнослужащих обвинили Пашиняна в предательстве (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министров и депутатов правящей фракции посетил военный пантеон "Ераблур", передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Родители погибших военнослужащих "приветствовали" Никола Пашиняна, называя его "турком", "убийцей армян", "предателем". Они также выкрикивали различные оскорбительные слова.

Отмечается, что мероприятие, посвященное Дню Армии, как и все мероприятия в "Ераблуре" с участием Никола Пашиняна после 44-дневной войны, закрыто для СМИ.

Территория охраняется большим количеством полицейских, красных беретов. Даже в нижней части пантеона стоит большое количество полицейских с автобусами.