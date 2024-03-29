ЕС и НАТО нет никакого дела до реальных потребностей граждан Армении - МИД России

БАКУ /Trend/ - Европейскому союзу (ЕС) и Североатлантическому альянсу нет никакого дела до реальных потребностей граждан Армении, республике отводится роль исключительно исполнителя воли Запада.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказали в МИД РФ, комментируя доклад "Сети друзей Армении" об углублении отношений ЕС и Еревана, подготовленный под руководством экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"Евросоюзу и НАТО до реальных потребностей Армении и ее граждан нет никакого дела. Это четко видно из заключения, где утверждается, что разворот республики на Запад - "низкозатратное" предприятие по переформатированию Закавказья под его нужды. Армении в этих построениях отводится роль исключительно исполнителя поручений из Брюсселя и Вашингтона", - сказали в МИД РФ.