Грузинские пожарные учатся в Сербии тушить пожары

11 октября 2018 11:17 (UTC+04:00)

Группа грузинских пожарных-спасателей из 19 человек принимает участие в масштабных международных учениях SRBIJA 2018, которые проходят в городе Младеновац близ Белграда. Об этом говорится в сообщении на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в соцсети Facebook, передает в четверг Sputnik Грузия.

Учения стартовали 8 октября и продлятся до 11 числа. SRBIJA проходят под эгидой НАТО, и в них участвуют 170 представителей из 29 стран-членов и партнеров НАТО.

Целью SRBIJA 2018 является развитие взаимного сотрудничества между странами, в том числе способствование пограничному сотрудничеству.

Учения посетили генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Сербии Александр Вучич, которые пожелали пожарным-спасателям удачи.

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