Грузия покупает дом в Лондоне для посольства

24 декабря 2018 12:01 (UTC+04:00)

За здание в Лондоне, предназначенное для размещения посольства Грузии в Великобритании, будет выплачено 3,52 миллиона фунтов стерлингов, передает Первый канал со ссылкой на соответствующий указ премьер-министра Грузии, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

В начале декабря стало известно, что Грузия намерена купить здания для дипломатических миссий в Лондоне и Страсбурге, для чего из госбюджета страны будет выделено 21 миллион лари (более 7,8 миллиона долларов).

Помимо основных расходов, 105 тысяч фунтов выделено на маклерское вознаграждение. В приобретенном здании разместятся посольство Грузии в Великобритании и Постпредство Грузии в Международной морской организации.

Согласно изменениям в госбюджет Грузии на 2018 год, доходы увеличатся на 150,7 миллиона лари (около 56,2 миллиона долларов) и превысят 10,4 миллиарда лари (более 3,9 миллиарда долларов). Ассигнования вырастут на 7,8 миллиона лари (более 2,9 миллиона долларов) и составят 12,5 миллиарда (около 4,7 миллиарда долларов).

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