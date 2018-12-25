Число вызовов скорой помощи в Грузии достигло пика

Количество вызовов скорой медицинской помощи в Грузии достигло пика, заявил заместитель директора Центра неотложной медицинской помощи Соломон Ростомашвили журналистам, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

По его словам, в течение суток число вызовов достигает двух тысяч, что объясняется распространением вирусов.

"Наблюдается увеличение вызовов. Если несколько месяцев назад было 1,5 тысячи вызовов, сегодня у нас около двух тысяч вызовов за сутки. В целом, сезонность вирусных заболеваний обыкновенное дело. Начинается с начала ноября, продолжается до марта. Достигает своего пика на рубеже декабря-января. Можно сказать, что сейчас пик вызовов", - заявил Ростомашвили.

Служба неотложной медицинской помощи реагирует на все вызовы, отметил Ростомашвили. Но в первую очередь группа выезжает к тем, у которых критический случай и решающими являются даже минуты.

Ростомашвили подчеркнул, что есть и такие случаи, когда люди не нуждаются в помощи бригады, но все равно ее вызывают.

"Такая же ситуация в связи с вирусными заболеваниями. Скорая может оказать одноразовую помощь. Поэтому у меня просьба к населению, чтобы при первых же симптомах, таких как высокая температура, боль горла, головы и мышц, обратиться к амбулаторным учреждениям, семейному врачу", - подчеркнул Ростомашвили.

В одной из клиник Аджарии утром 24 декабря от гриппа умерла 53 летняя женщина. Пациентка обратилась в клинику 17 декабря с острой легочной недостаточностью. У нее лабораторно подтвердился грипп типа А - H1N1.

В Грузии возросли случаи заболевания вирусом гриппа. Количество заболевших составляет 221 на 100 тысяч человек. Специалисты призывают население своевременно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Медики советуют родителям не отпускать детей, больных гриппом, в школу, детский сад, не идти самим на работу, если почувствуют себя плохо.

H1N1 – это подтип вируса А (наиболее распространенный тип гриппа, который вызывает наиболее масштабные эпидемии).

У подавляющего большинства людей в мире болезнь протекает в виде гриппоподобного заболевания без осложнений через неделю. Но есть и тяжелая форма течения болезни, которая характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам и при отсутствии правильного лечения может привести к летальному исходу в течение 24 часов после выявления первых признаков осложнения.

Самый высокий риск развития тяжелой формы болезни угрожает беременным женщинам, детям в возрасте до двух лет, людям с хроническими болезнями легких, в том числе астмой.

Симптомы гриппа в большинстве случаев: повышение температуры, кашель, боль в горле, насморк, боль в мышцах, головная боль, тахикардия, озноб и слабость. В отдельных случаях могут быть и тошнота, рвота или диарея.

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