Перед зданием парламента Грузии возобновилась акция протеста

Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси возобновилась акция протеста. У участников акции осталось одно главное требование – отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария, передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

Как заявил один из организаторов акции, главнейшим вопросом является то, что задержанных освободили, однако пока не будет выполнено последнее требование, акции продолжатся. По его же словам, в рамках сегодняшней акции уже запланированы различные действия.

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