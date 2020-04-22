ООН высоко оценила борьбу Грузии с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном разговоре с президентом Грузии Саломе Зурабишвили высоко оценил борьбу страны с коронавирусом, сообщает Trend в среду со ссылкой на сайт администрации главы государства.

Согласно информации, генсек ООН отметил, что ситуация с коронавирусом в Грузии обусловлена тем, что страна вовремя приняла необходимые меры.

В свою очередь Саломе Зурабишвили поблагодарила главу ООН за поддержку.

Президент Грузии подчеркнула солидарность международного сообщества в ответ на кризис, говорится в сообщении.

Стороны обсудили принятую на Генассамблее резолюцию, согласно которой вакцина от коронавируса должна быть доступна всем странам.

Президент Грузии отметила, что страна придает большое значение принятию этой резолюции.

Согласно последним данным, COVID-19 в Грузии диагностирован у 411 человек, трех граждан Грузии привезли для лечения из других стран, 97 пациентов выздоровели, четыре человека скончались. Число граждан, находящихся на карантине, составляет 5 015, а под наблюдением медиков в стационарах находятся 573 человека.

(Автор: Тамилла Мамедова)