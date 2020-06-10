На рыбном рынке в Батуми произошел взрыв. Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, пожар на территории, вызванный взрывом, на данный момент ликвидирован. По их данным, в результате происшествия никто не пострадал, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.



По информации местных жителей, взрыв на рыбном рынке в Батуми, предположительно, был вызван природным газом. По их словам, взрыв произошел в 6 часов утра в той части рынка, где находится кухня.



В результате произошедшего легко повреждена легковая автомашина.



На месте работали 3 группы пожарных-спасателей. В ведомстве сообщают, что причины взрыва установит следствие.