Посольство Грузии в Турции распространяет информацию к вниманию находящихся там граждан Грузии

Новая регуляция, принятая генеральным директоратом по управлению миграцией правительства Турции и Министерства внутренних дел (Göç İdaresi), которая связана с правовыми условиями пребывания иностранцев в стране, вступает в силу завтра. Эту информацию посольство Грузии распространяет в сети Facebook, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Посольство разъясняет, что из-за пандемии нового коронавируса, регуляция еще не вступила в силу, однако, как только что стало известно, регуляция вступит в силу с 14 июля.

Независимо от того, были ли нарушены сроки легального пребывания в стране или нет, в случае выезда из страны запрет на въезд в Республику Турция не распространяется на следующие лица:

- Иностранцы, нарушающие легальное пребывание в стране на срок до 3 месяцев (а не три месяца), которые без вмешательства соответствующих органов Турции по собственной воле пересекают пограничный контрольно-пропускной пункт и платят денежный штраф, определенный № 492 законом о юридических штрафах;

- Иностранцы, нарушившие срок легального пребывания в стране до 3 месяцев (а не три месяца), которым было дано предупреждение от соответствующих ведомств страны и установлен срок для выезда из страны, и которые по своей воле пересекли пограничный контрольно-пропускной пункт в течение этого дополнительного периода времени и заплатили денежный штраф, определенный № 492 законом о юридических штрафах;

В отношении тех лиц, которые нарушили сроки легального пребывания в стране и с учетом нижеследующих условий покидают страну, будет принято решение о запрете въезда в страну на срок от одного месяца до 5 лет:

- Иностранцы, нарушающие легальное пребывание в стране на срок до 3 месяцев (а не три месяца), которые без вмешательства соответствующих органов Турции по собственной воле пересекают пограничный контрольно-пропускной пункт и платят денежный штраф, определенный № 492 законом о юридических штрафах;

- Иностранцы, нарушающие легальное пребывание в стране сроком более 3 месяцев, которые без вмешательства соответствующих органов Турции по собственной воле пересекают пограничный контрольно-пропускной пункт и платят денежный штраф, определенный № 492 законом о юридических штрафах;

Схема определения запрета на въезд в страну для лиц, входящих в эту категорию:

- Нарушение срока от 3 месяцев до 6 месяцев: запрет сроком на 1 месяц

- Нарушение срока от 6 месяцев до 1 года: запрет сроком на 3 месяца

- Нарушение срока от 1 года до 2 лет: запрет сроком на 1 год

- Нарушение от 2 до 3 лет: запрет сроком на 2 года

- Нарушение срока более 3 лет: запрет сроком на срок 5 лет

- Иностранцы, нарушившие сроки легального пребывания в стране и по собственной воле или при вмешательстве соответствующих властей они принудительно покидают страну, будет присуждено решение о запрете въезда в Республику Турция на срок от 3 месяцев до 5 лет в следующих случаях;

- Иностранцы, нарушившие сроки легального пребывания в стране, которые без вмешательства соответствующих органов Турции по собственной воле пересекают пограничный контрольно-пропускной пункт, однако не платят денежный штраф, определенный № 492 законом о юридических штрафах;

- Иностранцы, нарушившие срок легального пребывания в стране до 3 месяцев (а не три месяца), которым было дано предупреждение от соответствующих ведомств страны и установлен срок для выезда из страны, и которые по своей воле не пересекли пограничный контрольно-пропускной пункт в течение этого дополнительного периода времени и/или не заплатили денежный штраф, определенный № 492 законом о юридических штрафах;

- Иностранцы, нарушающие легальное пребывание в стране сроком более 3 месяцев (включая три месяца), которые были высланы или были предупреждены соответствующими ведомствами страны, и им был предоставлен срок для выезда из страны. В этом случае не имеет значения, оплачивает ли лицо денежный штраф, определенный № 492 законом о юридических штрафах;

- Иностранцы, которым было отказано в выдаче /продлении вида на жительство в первый раз или вид на жительство был прекращен, которым было дано предупреждение от соответствующих ведомств страны и установлен срок для выезда из страны, и которые по своей воле не пересекли пограничный контрольно-пропускной пункт в течение этого дополнительного периода времени. В этом случае не имеет значения, оплачивает ли лицо денежный штраф, определенный № 492 законом о юридических штрафах;

- Иностранцы, которым было отказано в первой выдаче /продлении разрешения на работу или разрешение на работу было прекращено, которым было дано предупреждение от соответствующих ведомств страны и установлен срок для выезда из страны, и которые по своей воле не пересекли пограничный контрольно-пропускной пункт в течение этого дополнительного периода времени. В этом случае не имеет значения, оплачивает ли лицо денежный штраф, определенный № 492 законом о юридических штрафах;

- Иностранцы, которые могут находиться на территории Республики Турция без визы в течение 90 дней, 180 дней, и которые после полного использования этого периода не обращаются в соответствующие ведомства, несмотря на обязательство подать заявление на получение вида на жительство в течение 10 дней; в этом случае не имеет значения, оплачивает ли лицо денежный штраф, определенный № 492 законом о юридических штрафах;

- Иностранцы, которым решение о содержании под стражей было заменено альтернативным наказанием; в этом случае не имеет значения, оплачивает ли лицо денежный штраф, определенный № 492 законом о юридических штрафах;

- Иностранцы, которые на основании решения соответствующих ведомств, были депортированы из страны под наблюдением конвоя; в этом случае не имеет значения, оплачивает ли лицо денежный штраф, определенный № 492 законом о юридических штрафах;

Схема определения запрета на въезд в страну для лиц, входящих в эту категорию:

- Нарушение сроком до 3 месяцев: запрет сроком на 3 месяцев

- Нарушение сроком от 3 месяцев до 6 месяцев: запрет сроком на 6 месяцев

- Нарушение сроком от 6 месяцев до 1 года: запрет сроком на 1 год

Нарушение сроком от 1 года до 2 лет: запрет сроком на 2 года

- Нарушение сроком более 2 лет: запрет сроком на 5 лет

Если истек срок ранее вынесенного в отношении лица запрета на въезд в страну, но гражданин не оплатил денежный штраф, определенный № 492 законом о юридических штрафах или другой категории денежного штрафа/задолженности, на основании пунктов 7 и 15 закона № 6458, им запрещается въезд в страну», отмечено в информации посольства.