В муниципалитете Грузии Местия коронавирус потвердился у 43 человек

Кластер села Ленджери увеличился на два инфицированных коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщила заместитель государственного уполномоченного в регионе Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани.

По ее информации, в ходе массового обследования в муниципалитете Местия уже изучен биологический материал 4000 человек, из них коронавирус подтвердился у 43 человек.

«В масштабе всего муниципалитета Местия работают эпидемиологи, забираются пробы. У каждого помещенного на карантин идеальные условия — как в плане питания, так и бытовые. Ограничения и правила в муниципалитете Местия выполняются полностью, поскольку население восприняло этим меры с полным пониманием», — говорит Нино Виблиани.