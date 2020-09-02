В 2019 году гостиницы в Грузии обслужили 4 млн. человек

По данным Грузстата, в 2019 году в стране работали 1682 гостиницы, что на 2, 6% больше, чем в 2018 году, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.

Общее количество мест в отелях составило 76 300, что на 4, 8% больше чем в 2018 году, количество номеров составило 35 100.

В 2019 году грузинские гостиницы приняли 4 млн человек, из которых 71, 5% были иностранцы. Из них 18, 5% были граждане РФ, что на 2, 5% больше, чем в 2018 году

Гостей из Евросоюза было 3, 3% (большинство – граждане Германии), 12, 4% из Израиля, 9, 7% - из Турции.

В гостиничном секторе страны в 2019 году работало 20 575 человек.