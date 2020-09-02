В 2019 году гостиницы в Грузии обслужили 4 млн. человек
По данным Грузстата, в 2019 году в стране работали 1682 гостиницы, что на 2, 6% больше, чем в 2018 году, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.
Общее количество мест в отелях составило 76 300, что на 4, 8% больше чем в 2018 году, количество номеров составило 35 100.
В 2019 году грузинские гостиницы приняли 4 млн человек, из которых 71, 5% были иностранцы. Из них 18, 5% были граждане РФ, что на 2, 5% больше, чем в 2018 году
Гостей из Евросоюза было 3, 3% (большинство – граждане Германии), 12, 4% из Израиля, 9, 7% - из Турции.
В гостиничном секторе страны в 2019 году работало 20 575 человек.
Лента новостей
Неспособность защитить МСБ в период пандемии может поставить под угрозу всю мировую экономику - McKinsey & Company
«Бомба замедленного действия», или как сеть биолабораторий в Армении угрожает региональной безопасности
В Азербайджане пройдет повторная регистрация на приемные экзамены по специальностям, требующим особых способностей
В Азербайджане разрабатывается пятилетняя стратегия расширения консультационных услуг в аграрном секторе
Брайза: Заселение Арменией Нагорного Карабаха противоречит усилиям по решению конфликта путем переговоров
Питер Тейс: Переселение других этнических групп на суверенные территории Азербайджана серьезно осложняет ситуацию в Нагорном Карабахе
Минобороны: Доводы, касающиеся якобы переброски боевиков из Сирии в Азербайджан - явная дезинформация
Любой частной клинике, имеющей лабораторию, надо дать возможность проводить тестирование на коронавирус