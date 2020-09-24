В центре Тбилиси вводят ограничения на передвижение транспорта

Грузия 24 сентября 2020 12:54 (UTC+04:00)
В центре Тбилиси вводят ограничения на передвижение транспорта

Передвижение автотранспорта на Площади 26 мая в Тбилиси будет ограничено из-за запланированных инфраструктурных работ в течение трех дней, говорится в заявлении столичной мэрии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В частности, ограничения будут действовать с 25 сентября 23:00 до 28 сентября 08:00 по местному времени.

От проспекта Пекина в направлении улицы Шартава автомобили могут ездить через Площадь Героев, вместо Площади 26 мая.

Направление движения не меняется для машин, которые передвигаются от Площади Героев в сторону улицы Шартава.

Также будет возможно поворачивать на Площади 26 мая и передвигаться в направлении Площади Героев.

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