В центре Тбилиси вводят ограничения на передвижение транспорта
Передвижение автотранспорта на Площади 26 мая в Тбилиси будет ограничено из-за запланированных инфраструктурных работ в течение трех дней, говорится в заявлении столичной мэрии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
В частности, ограничения будут действовать с 25 сентября 23:00 до 28 сентября 08:00 по местному времени.
От проспекта Пекина в направлении улицы Шартава автомобили могут ездить через Площадь Героев, вместо Площади 26 мая.
Направление движения не меняется для машин, которые передвигаются от Площади Героев в сторону улицы Шартава.
Также будет возможно поворачивать на Площади 26 мая и передвигаться в направлении Площади Героев.
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