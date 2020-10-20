Курс лари на вторник – 3,2117 GEL/$1

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 октября в размере 3,2117 GEL/$1, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0069 лари по отношению к доллару.