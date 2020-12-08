Текущий доход Грузии от экспорта фундука на 47% выше чем годом раньше

Согласно текущим данным Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии на 6 декабря, объем экспорта грузинского фундука в денежном выражении составил $63,4 млн, что на 47% превышает показатель годичной давности ($43,2 млн), передает Trend со ссылкой на East Fruit.

С начала сезона из Грузии было экспортировано 12 тыс. 167 тонн фундука или на 40% больше, чем годом ранее (8 тыс. 695 тонн).

Около 72% всего экспортного объема приходится на страны Евросоюза. В частности, в Германию поставлено 3 тыс. 530 тонн, Италию – 2 тыс. 581 тонна, Чехию – 594 тонны, Литву – 355 тонн, Польшу – 354 тонны, Испанию – 352 тонны, Болгарию – 322 тонны, Францию – 240 тонн, Грецию – 97 тонн, Эстонию – 88 тонн, Латвию – 84 тонны, Люксембург –84 тонны, Словакию – 74 тонны, Австрию — 22 тонны и Хорватию – 10 тонн.

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В числе экспортных рынков также: Армения – 680 тонн, Россия – 540 тонн, Турция – 530 тонн, Беларусь – 306 тонн, Украина – 212 тонн, Бразилия – 186 тонн, Алжир – 185 тонн, Канада – 146 тонн, Саудовская Аравия – 95 тонн, Мексика – 67 тонн, Узбекистан – 58 тонн,

Сирия – 50 тонн, Швейцария – 47 тонн, Иордания – 38 тонн, Ирак – 24 тонны, Великобритания – 22 тонны, США – 19 тонн и др.

По оценке участников фундучной отрасли Грузии, совокупный объем экспорта грузинского фундука урожая 2020 года, в пересчете на неочищенный орех, составит порядка 50 тыс. тонн.

Сбор урожая фундука в Грузии завершился в конце августа. В настоящее время экспортеры закупают у производителей фундук, размещенный на хранение.

Цены на фундук (неочищенный) на аграрных рынках страны находятся в пределах 7-8,5 лари ($2,1-$2,6) за 1 кг.