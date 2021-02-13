Более 35,7 тысячи школьников в Грузии решили остаться на дистанционном обучении
Более 35,7 тысячи школьников останутся на дистанционном обучении после 15 февраля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщила замглавы Минобразования Грузии Екатерина Дгебуадзе.
С 15 февраля в Грузии полностью возобновится очное обучение в школах. В классы смогут вернуться учащиеся образовательных учреждений в Кутаиси, Рустави и Тбилиси. Две недели назад, с 1 февраля, очная учеба также возобновилась в Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави.
Возможность остаться на «дистанционке» была предоставлена школьникам в 13 городах – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори. Чтобы продолжать онлайн-обучение, родители должны были обратиться к администрации школы и пройти регистрацию на специальном портале.
«Данный процесс проходит в 13 городах, где обучается 296 767 учеников. Из них 12% остаются на дистанционном обучения», — заявила Дгебуадзе.
Родители, которые изменят решение и решат перевести ребенка на очную форму обучения, по средам смогут оставить соответствующие заявки на том же сайте Минобразования.
«Каждую среду, в течение 24 часов открыто будет окошко. В данном случае можно не только зарегистрироваться, чтобы остаться на дистанционном обучении, но и дается возможность отказаться и вернуть детей в классы», — пояснила Дгебуадзе.
Помимо мер безопасности, предусмотренных протоколами, в школах регулярно будет проводиться тестирование на коронавирус педагогов и административного персонала. Раз в две недели проверять будут как минимум 20% сотрудников. В случае подтверждения Covid-19 у школьников или учителей, в образовательных учреждениях будут применять точечные ограничения – на дистанционное обучение перейдет либо вся школа, либо конкретный класс.