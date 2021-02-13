Fitch прогнозирует быстрое восстановление экономики Грузии после пандемии

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило оценку суверенного кредитного рейтинга Грузии на уровне BB с негативным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Fitch прогнозирует, что после пандемии экономика Грузии будет восстанавливаться очень быстрыми темпами, гораздо быстрее, чем другие страны и компании категории «BB». Эксперты ожидают, что в 2021 году валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии вырастет на 4,3%, а в 2022 году – на 5,8%.

«Негативный» прогноз отражает значительное продолжающееся воздействие пандемии коронавируса на экономику Грузии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, основные риски ухудшения показателей Fitch связаны с неопределенностями по поводу развития пандемии и эффективности вакцинации. Кроме того, процесс восстановления экономики Грузии по-прежнему будет сдерживаться туристическим сектором. Ожидается, что в 2021 году прибыль Грузии от туризма составит только 30% от уровня 2019 года в 2021 году, а в 2022 году – 80%.

Рост ВВП страны в основном будет определяться внутренним спросом – частное потребление стимулирует послабление ковид-ограничений. Несмотря на слабое восстановление частного сектора, рекордные расходы на государственную инфраструктуру будут стимулировать инвестиции. Чистый экспорт товаров должен выиграть за счет увеличения спроса со стороны основных торговых партнеров.

«Переизбрание «Грузинской мечты» (после парламентских выборов в октябре 2020 года) укрепляет наши ожидания по поводу преемственности экономической политики, и мы не видим оснований для изменения этого, несмотря на высокую политическую напряженность и нынешний бойкот парламента ключевыми оппозиционными партиями», — отмечено в отчете.

Согласно прогнозу Fitch, в 2021 году среднегодовой темп инфляции в Грузии составит 3,5%. Общий государственный долг Грузии, увеличившийся в 2020 году до 60,4% ВВП, останется на этом уровне и в 2021 году, а затем снизится до 56,5% в 2022 году.

Решение агентства прокомментировала глава Минэкономики Грузии Натия Турнава. Она отметила, что Fitch оставил без изменений суверенный кредитный рейтинг Грузии, «несмотря на глобальную неопределенность и глобальный пандемический кризис». Одновременно Турнава указала, что агентство понизило кредитные рейтинги разных стран постсоветского пространства, Кавказского региона и Восточной Европы.