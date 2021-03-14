Строительство плотины Намахвани ГЭС в Грузии приостановлено

Правительство Грузии приняло решение приостановить сооружение плотины и водохранилища "Намахвани ГЭС" до проведения дополнительных исследований, при этом остальные работы будут продолжены, сказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на встрече с населением, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По заданию премьер-министра Грузии министры экономики и окружающей среды уже несколько недель проводят встречи с населением, которое выступает против строительства ГЭС, сомневаясь в его безопасности. Противники строительства уже два месяца проводят акции протеста.

"Мы договорились с компанией, что они не начнут строительство основных сооружений ГЭС, в частности плотины и водохранилища, пока мы не перепроверим основные исследования, чтобы исключить любые подозрения", - сказала Турнава.

По ее словам, правительство наймет независимых экспертов, которые будут пользоваться доверием населения, чтобы они изучили проект и провели исследования.

В то же время министр отметила, что остальные строительные работы будут осуществляться.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Каскад "Намахвани ГЭС" соединит две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.