Германия увеличила число вакансий для граждан Грузии до пяти тысяч

На временную сезонную работу в Германию смогут поехать не 500 человек, а пять тысяч.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, говорится на сайте Министерства сельского хозяйства Германии.

Граждане Грузии могут легально работать в Германии с 1 апреля. Для этого им надо было пройти регистрацию на сайте агентства. На сегодняшний день, регистрацию уже прошли 97 682 человека. Регистрироваться на работу могут только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда. Также соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для сбора урожая. Кроме того, у регистрирующихся не должно быть никаких нарушений, которые могут им помешать въехать в страну.

Первые сезонные рабочие из Грузии прибудут в Германию в начале мая 2021 года. Работать граждане Грузии будут в районах Штудгарда, Дюссельдорфа и Бранденбурга.

В данный момент соискатели работы проходят тренинги и получают всю необходимую информацию. Помимо прочих требований, они должны знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникативном уровне. Требование знания языка будет определять работодатель.

Что касается самой работы, то речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать придется пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата составит 9 с половиной евро в час, из которой будут вычитаться налоги и траты на питание и проживание.

Жилье трудоустроенных граждан будет недалеко от рабочего места, а его стоимость не должна превышать 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.