Евросоюз передал Пограничной полиции Грузии 30 внедорожников

В рамках программы, совместно реализуемой Европейским Союзом и Международной организацией по миграции, состоялась церемония передачи пограничной полиции Грузии 30-ти единиц внедорожников, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По сообщению представительства ЕС в Грузии, данная партия автомобилей высокой проходимости является частью более крупного пакета из 40-ка единиц, первые десять из которых были переданы Грузии в ноябре 2020 года. Данная техника облегчит выявление незаконных действий на границе и улучшит возможности пограничников по патрулированию и реагированию, заявили в представительстве ЕС.