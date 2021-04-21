Грузия получит 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca до 30 апреля

Грузия получит более 43 000 доз вакцины AstraZeneca не позднее конца апреля, самое позднее 30 апреля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, первому каналу Грузии сообщила специалист по здравоохранению «ЮНИСЕФ» Тако Угулава.

Как известно, 13 марта Грузия получила первую партию вакцин AstraZeneca — 43 200 доз. Затем было объявлено, что еще 86400 доз страна получит во второй половине апреля.

По словам Тако Угулава, из-за растущего спроса на вакцины, платформа «Ковакс» проинформировала их о некоторых недостатках, но «ЮНИСЕФ» объяснил им, что люди, которые уже привились и будут вакцинированы препаратом AstraZeneca до конца апреля, обязательно должны пройти вакцинацию второй дозой. Соответственно, в ближайшие 10 дней страна получит 43 000 доз вакцины, и у тех, кто уже сделал первую дозу вакцины, не будет проблем с получением второй дозы. Что касается остальных доз, то их поступление ожидается в мае — начале июня.

Напомним, что ЮНИСЕФ помогает Грузии в получении вакцин Pfizer и AstraZeneka.