Украинский лоукостер Bees Airline подал заявку на полеты в Грузию

Украинская низкобюджетная авиакомпания Bees Airline начинает оперировать на грузинском авиарынке, сообщает Агентство гражданской авиации при Минэкономики Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Компания обратилась к агентству для получения допуска на грузинский авиарынок и разрешения на регулярные полеты 15 апреля.

Согласно представленному авиакомпанией расписанию, украинский авиаперевозчик приступит к выполнению полетов по маршруту Киев – Тбилиси – Киев с 30 апреля 2021 года.

Рейс будет выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

На данном этапе агентство рассматривает представленную документацию, чтобы украинская авиакомпания смогла получить допуск на грузинский авиарынок.

Грузия возобновила регулярное авиасообщение с 1 февраля 2021 года. На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество, по плану Минэкономики, увеличится до 200.

На сегодняшний день на воздушных границах Грузии действуют противовирусные меры: для прилета в Грузию пассажиры должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста и сделать повторный анализ на третий день пребывания в стране.

Для граждан любых стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, въезд в Грузию свободный, при наличии соответствующего документа.