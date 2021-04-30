Авиакомпания Flydubai возобновляет полеты в Батуми

Государственная бюджетная авиакомпания ОАЭ Flydubai возобновляет полеты в Батуми, сообщает Агентство гражданской авиации, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Авиарейсы будут выполняться на воздушном судне типа Boeing 737-800 с 12 мая до 29 августа.

Полеты по маршруту Дубай – Батуми – Дубай будут выполнятся три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, авиакомпания выполнит дополнительные регулярные полеты в направлении Дубай – Тбилиси – Дубай 13, 14, 16 и 17 мая.

Агентство гражданской авиации уже выдало соответствующее разрешение авиакомпании.

Регулярное авиасообщение в Грузии возобновилось с 1 февраля 2021 года.

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.

Агентство просит пассажиров учесть, что в зависимости от эпидемиологической ситуации пограничные ограничения и санитарные требования периодически меняются государствами, что отражается в решениях авиакомпаний относительно начала или возобновления воздушного сообщения в том или ином направлении.

Гражданам рекомендуется проявлять осторожность при планировании поездки, внимательно читать пограничные и санитарные правила, установленные страной назначения, уведомления авиакомпаний, объявления официальных источников и расписания.