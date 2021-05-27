Молдавский лоукостер начинает полеты в Грузию

Молдавский лоукостер FlyOne будет выполнять чартерные рейсы в Грузию. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Агентство гражданской авиации.

Регулярное авиасообщение в Грузии возобновилось с 1 февраля этого года. Сухопутные границы открываются с 1 июня, а вот морские по-прежнему закрыты.

По данным агентства, сезонные полеты из Кишинева в Батуми FlyOne будет выполнять с 4 июня с частотой два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Такое расписание сохранится до 1 октября.

"Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии выдало авиакомпании необходимое разрешение на выполнение многократных чартерных авиаперевозок 25 мая этого года", - говорится в сообщении.

Агентство просит пассажиров учесть, что в зависимости от эпидемиологической ситуации пограничные ограничения и санитарные требования периодически меняются государствами, что отражается на решениях авиакомпаний относительно начала или возобновления воздушного сообщения в том или ином направлении.

Агентство призывает граждан быть осторожными при планировании поездки, внимательно читать пограничные и санитарные правила, установленные страной назначения, а также уведомления авиакомпаний, объявления и расписания, размещенные в официальных источниках.

Авиаперевозчик FlyOne появился на международном авиарынке в 2015 году. Основные направления полетов лоукостера большие города России (Санкт-Петербург, Воронеж, Москва), Италия (Верона, Флоренция, Парма), Дублин, Лондон, Лиссабон, Барселона.