Срок восстановления временного гражданства Грузии продлен до 31 декабря 2022 года

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала поправки в Органический закон «О гражданстве Грузии». Срок восстановления временного гражданства Грузии и права на сохранение гражданства продлен до 31 декабря 2022 года, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.



«Президент Грузии подписала поправки к Органическому закону «О гражданстве Грузии», согласно которым срок для восстановления временного гражданства, а также для реализации права на сохранение гражданства продлен до 31 декабря 2022 года.



Президент Грузии приветствует принятие и введение в действие этого закона. Примечательно, что президент Грузии начала работать над вопросом о двойном гражданстве несколько лет назад, будучи депутатом парламента», — заявили в администрации президента.



По данным администрации, на данном этапе президент Грузии и министерство юстиции совместно работают над упрощением правил предоставления, сохранения и восстановления гражданства Грузии.