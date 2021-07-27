Граждане Грузии смогут посетить Сербию при наличии справки о полной вакцинации от COVID-19

Правительство Сербии, исходя из принципа взаимности, признало сертификат о полной вакцинации против COVID-19, выданный Грузией. Об этом сегодня сообщает МИД Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузии.

По данным ведомства, согласно постановлению правительства Сербии от 23 июля 2021 года, граждане могут въезжать в Сербию при предъявлении справки о полной вакцинации против COVID-19, выданной Грузией с 00:00 24 июля.

Граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, могут оформить ковид-паспорта в филиалах Дома юстиции. Получить QR-код можно после прохождения полной вакцинации двумя прививками.

Как заявил сегодня руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, выдаваемые в Грузия ковид-карты пока не подключены к пространству ЕС, но соответствующие структуры работают над тем, чтобы решить эту проблему.

Всего по данным на 27 июля, в Грузии вакцинировали 418 398 человек. Из них 142 254 граждан получили обе дозы.