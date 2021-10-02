В Грузии заявили, что в отношении Саакашвили будут соблюдены все правовые нормы

Процедуры, связанные с задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его последующей отправкой в тюрьму, будут соответствовать существующим правовым нормам. Об этом сообщил в субботу журналистам глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается Михаила Саакашвили, то все процедуры в отношении него будут вестись в соответствии со всеми правовыми нормами", - сказал он.