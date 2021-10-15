Грузия назвала данные по реэкспорту автомобилей

БАКУ /Trend/ - За первые 8 месяцев 2021 года Грузия реэкспортировала 38 961 автомобиль, что на 13 318 единиц, или почти на 52 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным Национального статистического управления, в стоимостном выражении грузинский реэкспорт автомобилей в январе-августе 2021 года составил 293,4 миллиона долларов, что больше на 33,3 миллиона долларов, или на 11,35 процента в сравнении с этим же показателем аналогичного периода 2020 года. Отметим, что в январе-августе 2020 года Грузия реэкспортировала 25 643 автомобиля на сумму 260,1 миллиона долларов.

Среди стран-импортеров реэкспортированных Грузией транспортных средств: Азербайджан – 24 508 единиц (на 163,2 миллиона долларов); Украина - 8602 (60,3 миллиона долларов); Россия - 1669 (10,8 миллиона долларов); Кыргызстан - 974 (8,1 миллиона долларов); Казахстан - 738 (9,6 миллиона долларов); Таджикистан - 677 (5 миллионов долларов); Молдова - 526 (4 миллиона долларов); Армения - 354 (2,9 миллиона долларов); Бельгия - 296 (14,5 миллиона долларов); ОАЭ - 94 единицы (на 5,8 миллиона долларов).

(Автор: Марьяна Ахмедова)