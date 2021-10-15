Обсуждено сотрудничество Грузии с Международной организацией труда

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером во время своего официального визита в Женеву. Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента Грузии, стороны обсудили вопросы занятости и безопасных условий труда на фоне пандемии коронавируса.

Был подчеркнут значительный прогресс Грузии в области безопасности труда и защиты трудовых прав.

В ходе встречи Саломе Зурабишвили подняла вопрос об увеличении объема программ технической помощи в Грузии, по которому организация выразила готовность сотрудничать с целью эффективного внедрения новых правил и механизмов защиты.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Международной организацией труда и министерством образования Грузии.

(Автор: Марьяна Ахмедова)