Азербайджан стал крупнейшим экспортером горюче-смазочных материалов в Грузию

БАКУ /Trend/ - С января по ноябрь 2021 года Грузия увеличила импорт горюче-смазочных материалов из Азербайджана на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (319,8 миллиона долларов) – до 340,9 миллиона долларов.

Об этом передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Грузия также увеличила импорт горюче-смазочных материалов из Азербайджана в ноябре 2021 года на 15,1 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года (35,6 миллиона долларов) и на 2,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем (40 миллионов долларов) - до 41 миллиона долларов.

Таким образом, Азербайджан занимает первое место среди крупнейших экспортеров горюче-смазочных материалов в Грузию в январе-ноябре 2021 года. За ним следуют Россия (239,6 миллиона долларов) и Туркменистан (175,7 миллиона долларов).

Общий импорт горюче-смазочных материалов Грузией в январе-ноябре 2021 года увеличился на 35,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (812,1 миллиона долларов) – до 1,1 миллиарда долларов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)