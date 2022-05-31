Число прибывающих в Грузию железнодорожным транспортом значительно выросло за год

БАКУ /Trend/ - В апреле 2022 года число прибывших в Грузию через железнодорожный вокзал Садахло составило 844 человека, что в 14 раз превышает показатель аналогичного периода 2021 года (57).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии.

По данным администрации, число прибывших в Грузию через железнодорожный вокзал Гардабани в апреле 2022 года выросло на 27,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (92) - до 117 человек.

Число прибывших в Грузию через железнодорожный вокзал Карцахи составило 80 человек, что на 9,1 процента меньше показателя апреля 2021 года (88).

Общее число приезжих в Грузии в апреле 2022 года в целом выросло на 184,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (85 754) – до 244 293 человек.