Правительство Грузии планирует объявить новый тендер по строительству порта Анаклия

Правительство Грузии планирует объявить новый тендер по поводу строительства порта Анаклия.

В связи с этим Агентство по развитию глубоководного порта Анаклии уже объявило об упрощенной закупке.

Агентство намерено получать услуги от таких компаний, как White & Case, Port Consultants Rotterdam, Maritime & Transport Business Solutions B.V, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Целью закупки будет изучение технических и экономических вопросов, связанных со строительством глубоководного порта в поселке Анаклиа, на черноморском побережье. Приоритет отдается вышеперечисленным компаниям, так как они уже работали с проектом Анаклиа, и они знают много различных деталей, соответственно, работа с ними позволит сэкономить немало времени.

«Также возможно заключение договоров с новыми высококвалифицированными/авторитетными международными финансовыми и/или консалтинговыми и/или юридическими компаниями, что является одной из основных гарантий успешной реализации проекта, что наиболее важно для реализации проектов аналогичного характера", - говорится в сообщении.