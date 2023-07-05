Грузинская авиакомпания запускает транзитные рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси

БАКУ /Trend/ - Грузинская авиакомпания Georgian Airways начинает проводить регулярные рейсы из Москвы в Ниццу, с транзитной пересадкой через Тбилиси, начиная с 5 июля, сообщается на сайте авиакомпании, передает Trend.

Согласно информации рейсы из Тбилиси в Ниццу будут осуществляться еженедельно по средам и субботам, с вылетом в 11:00 по местному времени. Поскольку авиакомпания осуществляет ежедневные утренние рейсы из Москвы, прибывающие в Тбилиси в 09:50, пассажирам доступны транзитные перелеты из Москвы в Ниццу с пересадкой в Тбилиси, которые займут 1 час 10 минут.

Стоимость билетов составляет примерно $535. Кроме Ниццы, Georgian Airways также предлагает транзитные рейсы из Москвы в другие города, такие как Париж, Амстердам, Вена, Салоники, Тель-Авив, Милан, Берлин и Ларнака.