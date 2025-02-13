Европарламент потребовал от ЕС ввести санкции против политиков Грузии

БАКУ /Trend/ - Члены Европейского парламента призвали Совет Европы и государства-члены ЕС ввести персональные санкции против официальных лиц и политических лидеров Грузии, сообщает Trend.

"Депутаты Европарламента требуют, чтобы Совет Европы и государства-члены ЕС наложили персональные санкции на должностных лиц и политических лидеров Грузии, которые несут ответственность за демократический откат, электоральные фальсификации, нарушения прав человека и преследование политических оппонентов и активистов", - говорится в заявлении.

Кроме того, депутаты призвали провести новые парламентские выборы, которые, по их мнению, должны состояться в ближайшие месяцы, пройти в улучшенной избирательной среде, под контролем независимой и беспристрастной избирательной комиссии и с участием международных наблюдателей.