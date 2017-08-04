Глава минобороны Нидерландов призвала ЕС создать "военный Шенген"

Министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт призвала Евросоюз создать "военную Шенгенскую зону", которая позволит оперативно осуществлять переброску войск по территории Европы соразмерно темпу потенциальных угроз, передает РИА Новости со ссылкой на европейское издание газеты Politico.

"Мы должны быть способны быстро перемещаться в любое место, где есть угроза", — приводит издание слова министра.

Оно отмечает, что идею создания "военного Шенгена" первоначально выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого союзнические войска и приданная им военная техника должны быть способны перемешаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты".

"Конечно, мы должны обеспечить выполнение всех дорожных законов ЕС, уважение суверенитета, но это удивительно сложный процесс в ряде стран — получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов, даже просто регулярных гуманитарных конвоев", — цитирует Ходжеса Politico. К примеру, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.

При этом издание отмечает наличие инфраструктурных проблем: дороги и мосты в странах-членах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для этого недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания полетов военной авиации.

НАТО, со своей стороны, уже поддержала предложение главы минобороны Нидерландов, пишет Politico.