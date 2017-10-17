Шесть человек погибли в результате нападения на полицейский участок в Афганистане

По меньшей мере шесть человек погибли, 30 получили ранения в результате нападения боевиков на главное полицейское управление в городе Гардез, административном центре восточной афганской провинции Пактия. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По информации агентства, около полицейского участка взорвались две заминированные машины, которыми управляли террористы-смертники. Затем боевики попытались штурмовать здание, начался бой.

Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан".