Две военно-морские группировки НАТО проводят операции в Черном море

Постоянные военно-морские группировки НАТО SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) и SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group) будут находиться 1-2 февраля в румынской Констанце для урегулирования деталей совместных учений в Черном море. Об этом сообщил во вторник Генеральный штаб ВМС Румынии, передает ТАСС.

"Постоянная военно-морская группировка SNMG-2/Standing NATO Maritime Group, в которую входят румынский фрегат Regele Ferdinand ["Король Фердинанд"], британский эскадренный миноносец HMS Duncan и турецкий фрегат TCG Gaziantep, проведут 30 января - 17 февраля операции по наблюдению на море и выполнят другие миссии в национальных и международных водах Черного моря", - указывается в сообщении.

"В период 24 января - 13 февраля постоянная военно-морская группировка по борьбе против морских мин SNMCMG-2/Standing NATO Mine Countermeasures Group, в которую входит и морской тральщик Lt. Lupu Dinescu ["Лейтенант Лупу Динеску"], проводят мероприятия по наблюдению за навигацией в бассейне Черного моря вместе с британским гидрографическим исследовательским судном HMS Enterprise и турецким тральщиком TCG Akay", - отмечается в нем.

После выхода из порта 5 февраля два румынских корабля вместе с британскими и турецкими кораблями будут участвовать в Черном море в учениях по совершенствованию взаимодействия между кораблями НАТО, находящимися под единым командованием постоянных группировок, добавляет Генштаб румынских ВМС. В них примут участие и два самолета MiG 21 Lancer румынских ВВС.

После завершения миссий две военно-морские группировки НАТО посетят порты Бургас и Варну, а также примут участие в совместных учениях на море вместе с военными кораблями Болгарии и Турции.

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